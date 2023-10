5 nuovi sport alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 | c’è l’ok del CIO! Boxe in dubbio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato i cinqueaggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore per il programma olimpico di Los: cricket, baseball e softball, flag football, lacrosse e squash hanno tutti ricevuto parere positivo. Il cricket sarà giocato con il format Twenty20 ed il lacrosse con la disciplina Sixes. Per quanto concerne gli altriinizialmente esclusi dal programma olimpico, sono stati reinseriti il pentathlon moderno, con la prova ad ostacoli al posto dell’equitazione, ed il sollevamento pesi, mentre destino diverso ha avuto la, che è rimasta ancora in sospeso. Per quel che riguarda la, il presidente Thomas Bach ha sottolineato che il CIO vuole che venga inclusa a Los...

A dare conferme in tal senso anche i messaggi di Fabrizio Corona, che ha parlato digiocatori ... Zaniolo e Tonali interrogati a Coverciano FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti...

Olimpiadi, 5 nuovi sport a Los Ageles 2028. La boxe (per ora) resta fuori Sky Sport

Los Angeles propone cinque nuovi sport per i Giochi del 2028 La Gazzetta dello Sport

Ma tutti questi nuovi sport per avere il via libero definitivo per LA '28 dovranno ancora essere approvati dai membri del Cio in una votazione che si terrà lunedì.La formula dei bandi di gestione con opere a carico dei futuri gestori degli impianti, che potranno ammortizzarne i costi in un orizzonte temporale che va dai 5 ai 25 anni, si è rivelata azzeccata e ...