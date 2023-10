2050 | occhio alle infrastrutture per decarbonizzare L’analisi di Bip

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Disegnare l’infrastruttura energetica del futuro è una sfida tutta logistica. Ci sono diverse strade per raggiungere lo scenario zero emissioni nette al: l’elettrificazione pervasiva, il potenziamento dell’efficienza energetica e il comportamento degli utenti sono fattori tanto cruciali quanto la scelta delle tecnologie adatte a, tra cui le fonti rinnovabili, l’idrogeno low-carbon e la cattura, il riutilizzo e lo stoccaggio della CO2. Quali che siano le scelte, però, ogni mix di strategie genererà nuove complessità da gestire nel sistema energetico del futuro. Questa la premessa dello studio Energy Transition Pathways: the impact on energy logistics, presentato da Bip Consulting in occasione del Green and Blue Festival di Londra dello scorso maggio. Ma la tematica rimane assolutamente centrale, lo studio una base di discussione ...