14 cliniche distrutte | negli ospedali non c’è più posto per i feriti

(Di venerdì 13 ottobre 2023) «È la prima volta che mi trovo di fronte a una simile catastrofe». È con evidente ansia che Aed Yaghi, medico e direttore della Palestinian Medical Relief Society, riassume la first appeared on il manifesto.

Circa 1.320 case (95%) sono parzialmente o completamentea Zinda Jan. 693 donne e 350 ... l'Unicef e i suoi partner hanno già fornito 10 tende che vengono utilizzate cometemporanee ...

Gaza, Msf: "I feriti arrivati in clinica sono tutti bambini" Dire

A Gaza situazione drammatica, colpite anche le ambulanze: il ... Fanpage.it

In città si lavora senza sosta per soccorrere i feriti: «Non c’è tempo neanche per sentire le famiglie». Ospedali sovraccarichi e centinaia di feriti ...ovvero coloro che più facilmente si trovano nelle case che vengono distrutte dai bombardamenti aerei”. In una nota diffusa da Medici senza frontiere si evidenzia che gli operatori dell’ong, “stanno ...