13enne a letto col fidanzato? La legge è una cosa | la vita è un' altra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Da mamma non l'avrei mai fatto. Non avrei mai consentito che mia figlia tredicenne dormisse con un ragazzo di 19. Le avrei detto che non è quello il modo di approcciare la, che le storie anche le più belle devono seguire il loro corso. E non si diventa adulti semplicemente perché si fa l'amore con un grande. Unagiusta – e meno male che c'è – dice che è reato avere rapporti sessuali con un minorenne e che è perseguibile la madre che non si oppone e non pondera le conseguenze. Poi però mi interrogo su quella ragazzina diventata mamma mille anni prima di noi donne moderne illuminate e in carriera. Costretta a indossare i pantaloni premaman mentre le compagne sostenevano l'esame di terza media. E poi a subire gli sguardi dei prof, i commentini sul sagrato della chiesa, le risate che feriscono, il compatimento dei vicini. Questa ...