(Di venerdì 13 ottobre 2023) Per una coincidenza piena di suggestioni, il grande drammaturgo e attore morì proprio nel giorno in cui venne stato assegnato il. Lui fu l'ultimo italiano a vincerlo

Per una coincidenza piena di suggestioni, il grande drammaturgo e attore morì proprio nel giorno in cui venne stato assegnato il Nobel. Lui fu l'ultimo italiano a vincerlo

13 ottobre 2016, l'addio a Dario Fo: il “giullare” che vinse il Nobel LA NAZIONE

Bob Dylan vince il premio Nobel per la letteratura: 13 ottobre 2016 La Pressa

Lo svelerà sabato 14 ottobre la 50^ edizione delle Lancette dell’Economia su FIRSTonline L’autunno è cominciato. Le economie sono appese come “sugli alberi le foglie”, in procinto di cadere In queste ...3' di lettura 12/10/2023 - Il 7 Ottobre 2023 si sono riaperti i cancelli del Parco Selva di Boccalupo di Corinaldo! In occasione della XI edizione della Settimana del Pianeta Terra che raccoglie ...