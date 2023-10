12 Ottobre 2023 – Per Axios l’intelligence israeliana non allertó forze militare di confine pur avendo prove dell’attività di Hamas

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La notte precedente all’attaccoaveva individuato segnali di attività irregolare fra i militanti dia Gaza ma i vertici delledi difesa israeliane (Idf) e dello Shin Bet (Agenzia di sicurezza interna) decisero di non mettere in allerta elevata lemilitari al. Lo riporta il sitocitando alcune fonti. Israele ha mostrato al mondo le foto delle atrocità di, dei bambini carbonizzati, ed ha promesso che l’organizzazione terroristica sarà “schiacciata” come è avvenuto per l’Isis. Per un semplice motivo:, ha spiegato il premier Benyamin Netanyahu postando le immagini terrificanti sui canali social del governo, è “l’Isis di Gaza“. Il presidente ...

Del coinvolgimento diretto di Teheran nel massacro del 7non c'è più traccia. L'Intelligence americana, attraverso rivelazioni del Washington Post , ha tagliato la testa al toro e messo nero ...

lunedì 16 Ottobre 2023 Il Fatto Quotidiano

Promozione Hyundai Santa Fe PHEV, perché conviene e perché no Motor1 Italia

Si resta attoniti nel vedere giovani, anziani, donne investiti da una furia assassina che riporta alla mente i crimini nazisti compiti nel totale disprezzo della dignità umana… Si è trattato, in quel ...La partita Potenza-Turris di lunedì 16 ottobre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’ottava giornata del Girone C di Serie C 2023-2024 ...