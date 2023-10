10eLotto La dea bendata bacia Civitavecchia | vinti oltre 22mila euro

(Di venerdì 13 ottobre 2023)– Provincia di Roma particolarmente fortunata nell’ultima estrazione deldi giovedì 12 ottobre. A Colleferro è stata registrata la seconda vincita più alta del concorso con 50.000grazie a nove numeri indovinati su dieci in modalità frequente. Meglio di Colleferro, solo Trento con 60.000. Poi festeggia anchecon 22.500, frutto di sei numeri indovinati su otto in modalità istantanea. Bei colpi poi da segnalare anche a Velletri e Roma città: il primo da 12.500con sei numeri su sei in modalità frequente, il secondo da 10.000con otto numeri su otto sempre in modalità frequente e 1 solopuntato. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere ...

La fortuna strizza l'occhio a Milano. Il capoluogo meneghino, come riportato da Agimeg, agenzia specializzata di settore, ha infatti festeggiato alla grande l'ultima estrazione del. Tra la città della Madonnina e la provincia si sono registrate ben tre vincite. La più alta, quella da 100mila euro, è avvenuta in città grazie a nove numeri indovinati su dieci in modalità ...

Pioggia di soldi in Veneto, vinti 250mila euro al Lotto e 10eLotto: ecco a chi va il bottino ilgazzettino.it

Lotto e 10eLotto, la dea bendata bacia Rezzato e Salò Prima Brescia

VENEZIA - Nel veneziano tris di vincite da oltre 100 mila euro. Nell’estrazione di martedì 10 ottobre, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive che superano ...Tra la città della Madonnina e la provincia si sono registrate ben tre vincite. La più alta, quella da 100mila euro, è avvenuta in città grazie a nove numeri indovinati su dieci in modalità Lotto. Ad ...