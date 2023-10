Ziliani | “Garcia lo sa che i tifosi del Napoli non sono stupidi?”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il giornalista Paolosi è soffermato sull’atteggiamento del tecnico del, Rudi, preso di mira anche dai. Il giornalista sportivo Paoloha messo in discussione il comportamento del tecnico delRudi, paragonandolo all’approccio di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Dopo la sconfitta contro la Lazio, le parole dihanno deluso non solo per il risultato, ma anche per l’atteggiamento dimostrato. Secondo, le critiche nascono dalle dichiarazioni post-partita di, in cui sembrava scaricare le colpe della sconfitta sulla presunta ingenuità dei giocatori, dando l’impressione che idelfossero privi ...