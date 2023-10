Zhengzhou | Bronzetti caparbia ma non basta | vince Jabeur

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sfumano i quarti per Luciae con loro la speranza di avere due tenniste azzurre ancora presenti nel tabellone dello "Open" (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari). L'azzurra n.63 ...

Sfumano i quarti per Luciae con loro la speranza di avere due tenniste azzurre ancora presenti nel tabellone dello "Open" (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari). L'azzurra n.63 del mondo è stata battuta in ...

Bronzetti-Jabeur, obiettivo quarti a Zhengzhou: diretta dalle 11 SuperTennis

WTA Zhengzhou 2023, Bronzetti e Paolini esordio col sorriso in ... Eurosport IT

Sfumano i quarti per Lucia Bronzetti e con loro la speranza di avere due tenniste azzurre ancora presenti nel tabellone dello “Zhengzhou Open” ...Ennesima impresa di Jasmine Paolini che, in una stagione stile montagne russe, a partire dalla vittoria al torneo di Firenze in primavera, ha trovato continuità su standard elevatissimi. Dopo l’ottima ...