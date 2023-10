Zelensky in Israele Unità occidentale sull’Ucraina e contro Hamas

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’intenzione del presidente ucraino Volodymyrdi visitarecome dimostrazione di sostegno dopo l’attacco di Gaza serve all’dell’Occidente — che ha risposto in modo compatto per la protezione — e serve a ricordare che i due dossier sono separati, sebbene comuni nell’approccio. La propaganda anti-sta infatti spingendo su questo tema: la Nato allenterà la sua concentrazioneperché dovrà virare su. Il senso è di sminuire il supporto a Kyiv (e poi dimostrare che i Paesi occidentali sono come alla costante ricerca di coinvolgimento militare in questioni esterne). I due dossier sono chiaramente separati, uno riguarda una guerra di aggressione condotta in Europa dal nemico della Nato; un altro amplifica la dimensione di un dossier molto ...