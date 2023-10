Zaniolo e Tonali a colloquio con le forze dell’ordine! I dettagli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023)con ledell’ordine in quel di Coverciano! Tutti idope le accuse di Corona Come riferito dal giornalista Alessandro Antinelli, dopo le accuse di Fabrizio Corona,sono acon ledell’ordine all’interno di Coverciano per chiarimenti sulla vicenda scommesse. Accompagnati dal capo delegazione Buffon, i due stanno venendo interrogati per ulterioriin merito. Attese novità a breve.