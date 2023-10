Zaniolo | «Con Spalletti un rapporto sempre diretto»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023)si racconta a La Repubblica: «non sono come mi descrivono: non ho grilli per la testa, vado a ballare per staccare, che male c’è?» Nicolòha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica in cui il nuovo calciatore dell’Aston Villa e dell’Italia disi racconta a 360°. Di seguito le sue parole. DIFFERENZE TRA ITALIA E INGHILTERRA –«Potrei dire che in Italia c’è più pressione dei media e del pubblico, rispetto all’Inghilterra. In realtà mi ha colpito altro: io qui posso girare con gli amici, fare una passeggiata con la famiglia. In Italia è faticoso. Ma qui sto bene. Mi sto abituando anche al clima: ti svegli con la pioggia, alle tre c’è il sole, due ore dopo piove di nuovo. Per il resto è uguale: la vita di un calciatore è allenamento-casa e stop».– «All’Inter non ero ...