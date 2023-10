Zaki censurato e poi confermato | perché il Salone fa bene a non boicottarlo

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dalle colonne di questo sito, la posizione sulla guerra tra Israele e Hamas è sempre stata chiara. Da una parte, abbiamo l’unico Stato democratico del Medio Oriente; dall’altra, un’organizzazione terroristica nata nel 1987, arrivata alla ribalta dopo il trionfo alle elezioni palestinesi del 2006. Due schieramenti che, in Italia, abbiamo ben conosciuto nel corso degli anni, dove però l’intellighenzia non ha mai offerto un sostegno ferreo verso la causa di Tel Aviv; bensì un chiaro supporto a favore della resistenza palestinese. Il libro diPer ultimo, l’ultimo esempio di questo filone è stato l’attivista Patrickpochi giorni fa, dopo la pubblicazione sul suo profilo X di un tweet pro-Palestina, in cui definiva il leader israeliano, Benjamin Netanyahu: “Un serial killer”. Nessuna parola su Hamas, nessuna parola sull’invasione in Terra Santa, ...