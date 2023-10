Zaia ricorda Carlo Acutis | “Ha dedicato la propria vita alla ricerca di Dio”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) VENEZIA – Si commemora oggi il Beato, ragazzo milanese morto il 12 ottobre 2006 a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante. Questo il ricordo del governatore del Veneto, Luca: “era un ragazzo assolutamente normale, come la maggior parte dei suoi coetanei. Nonostante la giovane età, riusciva a trovare il tempo per insegnare catechismo ai bambini, a fare volontariatomensa dei poveri, a soccorrere gli indigenti del suo quartiere, ad aiutare i bambini in difficoltà con i compiti, a suonare il sassofono.aveva messo a frutto le sue doti informatiche per allestire alcune mostre virtuali. La più famosa – ancora on line, con 50mila visite a settimana – dedicata ai Miracoli eucaristici”., aggiunge ...

A Belluno, le Medie Ricci hanno ricordato 6 ex allievi e la loro professoressa morti a Longarone; ha portato la sua testimonianza Renato Migotti