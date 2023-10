Yu degli spettri | primo teaser e data d' uscita per il nuovo remake in live-action Netflix

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dopo il successo ottenuto da One Piece, un altro celebre anime sta per arrivare insuha diffuso in streaming untrailer di Yuindel celebre manga e anime dei primi anni '90. Dopo il grande successo ottenuto con ilindi One Piece,ha annunciato che questoadattamento delle avventure di Yusuke Urameshi arriverà sulla piattaforma digitale il 14 dicembre prossimo.ha prodotto il film in partnership con Shueisha, TOHO e ROBOT, con Shô Tsukikawa alla regia, Kazutaka Sakamoto (Aggretsuko, ...