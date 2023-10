X sostiene di aver rimosso molti contenuti e account legati ad Hamas

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Thierry Breton, commissario europeo per il Mercato interno e i Servizi della Commissione europea, ha scritto una lettera a Mark Zuckerberg e una lettera a Elon Musk per esortarli a rispettare gli impegni presi (o dai quali si è provato a defilarsi, come nel caso di Musk) con l’Unione affinché la disinformazione non abbia vita facile quanto quella avuta finora negli ecosistemi social delle Big Tech da loro guidate. La richiesta imperativa rivolta ad entrambi si incentra sul fatto che il DSA debba essere rispettato, pena multe salate per chi non provvede a strettissimo giro (ovvero nelle successive 24 ore dal richiamo). La questione della gestione della disinformazione Gaza è centrale, a questo punto, soprattutto se si pensa alle imminenti elezioni – citate anche da Breton stesso – che coinvolgeranno Polonia, Olanda, Lituania, Belgio, Croazia, Romania, Austria e Parlamento europeo. ...