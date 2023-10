X Factor 2023 su Sky e streaming NOW | scelte difficili e sedia a rischio!

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Fedez e Dargen D’Amico hanno già completato i propri Bootcamp e questa settimana – nell’episodio di Xdi giovedì 12 ottobre, su Sky e insu NOW – tocca ad Ambra Angiolini e Morgan. Dopo ledei giudici impegnati sette giorni fa, ora è il turno degli altri due: anche loro dovranno individuare il proprio quintetto di concorrenti che accede all’ultima fase di selezione, quella degli Home Visit.Anche in questo episodio, ciascuno dei due sarà seduto da solo al tavolo e accoglierà i 12 componenti inseriti nella...

Da gennaio a ottobre, la compagnia ha trasportato oltre 11 milioni di passeggeri, il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, con un loadmedio dell'80% e un incremento dei ...

X Factor 2023: X Factor 2023 con Komen Italia contro il tumore al seno X Factor

X Factor 2023, al via i primi Bootcamp: inizia ufficialmente la gara anche tra i giudici Sky Tg24

Domenica 29 ottobre non perdetevi il concerto di una delle voci più belle del soul/blues padovano: Alice B, nome d’arte di Alice Barbara Tombola, accompagnata da chitarra, basso e batteria dei The ...Fedez e Dargen D’Amico hanno già completato i propri Bootcamp e questa settimana – nell’episodio di X Factor 2023 di giovedì 12 ottobre, su Sky e in streaming su NOW – tocca ad Ambra Angiolini e Morga ...