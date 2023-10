X Factor 2023 | bootcamp | tocca a Morgan e ad Ambra Angiolini

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Questa sera su Sky Uno e NOW la seconda puntata deidi Xcon gli artisti del roster diFedez e Dargen D’Amico hanno già completato i proprie questa settimana – nell’episodio di Xdi stasera giovedì 12 ottobre, su Sky e in streaming su NOW –ad. Dopo le scelte dei giudici impegnati sette giorni fa, ora è il turno degli altri due: anche loro dovranno individuare il proprio quintetto di concorrenti che accede all’ultima fase di selezione, quella degli Home Visit. 12 concorrenti, 5 sedie disponibili per gli home visit Anche in questo episodio, ciascuno dei due sarà seduto da ...