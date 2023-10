WWE | Quando torna AJ Styles? Aggiornamenti sul suo “infortunio”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dopo essere stato “brutalmente” escluso dai programmi televisivi WWE e da Fastlane, diversi fan si sono detti preoccupati del futuro di AJ. Rassicurando tutti, secondo le ultime indiscrezioni il Phenomenal One non è infortunato e la sua assenza è una scelta ponderata della WWE in chiave storyline. Vista l’ultima assenza, però, protrattasi per più di sei mesi, RingsideNews avrebbe contattato direttamente un loro informatore all’interno del creative team WWE, con quest’ultimo che avrebbe confermato un ritorno imminente per l’ex TNA. La sua assenza, dunque, non si protrarrà più di tanto e, visto che il suo nome era uno dei papabili come nuovo avversario di Roman Reigns in Arabia Saudita, non resta che attendere il prossimo episodio di Smackdown per vedere sesi presenterà davanti al Tribal Chief, anch’esso pronto ad effettuare il ...