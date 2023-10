WWE | Finn Balor fa gli auguri a Rhea Ripley | ma il messaggio è per Edge e la AEW

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nel giugno dello scorso anno,si è unito al Judgement Day, prendendo le redini della stable a scapito di, cacciato via dalla creatura che egli stesso aveva creato. Adam Copeland ha recentemente rivelato quali fossero i piani originari per il Judgement Day, ora che ha lasciato la WWE per accasarsi in AEW, poco prima di scontrarsi in una battaglia a suon di ascolti con NXT. Quella del martedì sera, infatti, è stata una vera e propria guerra tra NXT e Dynamite, che si sono affrontate per la prima volta dopo oltre un anno. Alla fine, la battaglia se l’è aggiudicata il roster cadetto della WWE, che ha mandato in scena una puntata davvero speciale.con frecciatinaha augurato buon compleanno a, ...

La situazione subì poi una repentina evoluzione quando Finn Balor si unì alla stable, salvo poi far fuori la Rated R Superstar. Secondo quanto riferito prorio dal diretto interessato, la WWE accelerò ...