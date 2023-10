Wta Zhengzhou 2023 | una Bronzetti indomita si arrende dopo 2 ore di lotta a Ons Jabeur

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Luciaoppone resistenza per due ore di gioco, fa intravedere fantasmi del passato a Onsma deversi in due set al secondo turno del WTA 500 di. Due set equilibrati,ti, con chances da una parte e dall’altra, ma che hanno visto la testa di serie n°4 prevalere con il punteggio di 6-3 7-6(5) al termine di un secondo set in cui la tunisina ha davvero rischiato di compromettere una partita di cui era in pieno controllo. Dal 6-3 5-2 e servizio l’ex numero due del mondo si è trovata a due punti dal dover giocare il terzo set prima di riuscire a chiudere l’incontro. Ora avrà la vincente di Bai-Kasatkina. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – La fase d’apertura del match è la fiera del break. Entrambe le giocatrici faticano nei ...