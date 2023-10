Wta Hong Kong 2023 | Trevisan a caccia dei quarti di finale contro Frech

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Con una prestazione convincente si è aperta l’avventura di Martinaal PrudentialTennis Open, torneo WTA 250 con montepremi da 259.303 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Victoria Park Tennis Stadium di. Unica azzurra impegnata nel torneo, la tennista toscana si è imposta all’esordio sulla spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 7-5 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Dopo una partenza in salita che l’aveva vista andare in svantaggio di un break nel set d’apertura prima di riuscire a completare la rimonta,ha decisamente alzato il suo livello nel secondo parziale soprattutto al servizio, perdendo solamente tre punti nei propri turni di battuta in tutta la frazione. Un successo che ha permesso alla numero 2 ...