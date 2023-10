WTA Hong Kong 2023 | risultati 12 ottobre | Elise Mertens vince e troverà Martina Trevisan ai quarti | eliminata Beatriz Haddad Maia

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023), numero 6 del seeding, giocherà aicontro la belga, testa di serie numero 3: è questo uno degli esiti degli ultimi ottavi di finale del tabellone principale del PrudentialTennis Open, torneo di categoria WTA 250 in corso sul duro outdoor di. Disputati oggi, infatti, sei match del secondo turno: la canadese Leylah Fernandez rimonta e batte in tre set la russa Mirra Andreeva per 3-6 6-1 6-3 ed aiaffronterà la ceca Linda Fruhvirtova, che elimina la qualificata russa Alina Korneeva col punteggio di 6-3 7-5. Cadono altre due teste di serie: la spagnola Sara Sorribes Tormo piega in tre set la cinese Wang Xinyu, numero 4 del tabellone, ...