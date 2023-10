Wta Hong Kong 2023 | montepremi e prize money con Trevisan

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 9 al 15 ottobre sul cemento outdoor. La bielorussa Vika Azarenka guida il seeding, seguita dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla russa Anastasia Potapova. L’unica tennista azzurra ai nastri di partenza è Martina, a caccia di vittorie per chiudere al meglio la stagione. Iltotale del torneo ammonta a 246.751 euro. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TVWTA 250PRIMO TURNO – € 2.670 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.730 (30 punti) QUARTI DI ...