Wta di Hong Kong | Martina Trevisan vola ai quarti di finale

(Di giovedì 12 ottobre 2023)ha staccato il pass per ididel torneo sul cemento di(WTA 250). La 29enne mancina di Firenze, n.42 WTA e sesta testa di serie, ha battuto 6-3, 6-7(4), 6-3, dopo un match di oltre due ore e tre, la polacca Magdalena Frech (n.70)., dopo essersi smarrita nel tie-break del secondo set, nel terzo ha rischiato di andare sotto di due break prima di avviare la rimonta, annullando otto delle 11 palle-break concesse. (Ansa)(foto@FITP Tennis-Facebook)