Wta 500 Zhengzhou 2023 | Jabeur infortunata e si ritira dopo aver battuto Bronzetti | niente quarti

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Purtroppo,una lotta strepitosa, Onsè costretta al ritiro a causa di un infortunio al ginocchio. Guarisci presto, Ons! Abbiamo adoratoti qui!”. Con questo comunicato apparso sui social del torneo, viene ufficializzato il ritiro dal Wta 500 didi Ons, che questa mattina avevaLuciaapprodando ai. Beffa dunque per l’italiana, visto che il problema fisico è arrivato a incontro finito: direttamente in semifinale, per questo motivo, la russa Daria Kasatkina. SportFace.

La riminese cede in due setROMA - Lucia Bronzetti si ferma al secondo turno dello "Zhengzhou Open",da 780.637 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center nella capitale della provincia di Henan, in Cina. La 24enne riminese di Villa Verucchio cede per 6 ...

Nel secondo turno dello Zhengzhou Open spicca anche l'eliminazione della testa di serie numero 11 del torneo, la russa Liudmila Samsonova, battuta 3-6, 6-2, 6-1 dalla tedesca Laura Siegemund.Non riesce a ribaltare il pronostico Lucia Bronzetti in quel di Zhengzhou. Nel WTA 500 cinese, l’azzurra deve salutare in virtù della sconfitta contro Ons Jabeur. La tunisina, numero 4 del seeding, si ...