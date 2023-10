Wonka | il nuovo trailer dell' atteso film con Timothée Chalamet e Hugh Grant

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il 14 dicembre arriverà nei cinema, ilcon, e online è stato condiviso un. Il 14 dicembre arriverà nelle sale italiane, ilprequela storia raccontata in La fabbrica del cioccolato, e ilmostra alcune anticipazioni. Ilato si apre infatti con l'incontro con Willye l'Umpa Lumpa interpretato da, per poi dare spazio alle incredibili invenzioni del protagonista interpretato dae alle avventure che nascono dalla sua passione per il cioccolato. I ...