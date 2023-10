Leggi su informazioneoggi

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Inunper l’utenza: ecco suè al lavoro la piattaforma di messaggistica esi potrà fare Il team di lavoro dilavora costantemente per apportare novità alla piattaforma, in tal caso tramite l’del: i dettagli in merito., si lavora sul: novità per la privacy -informazioneoggi.itLa novitàdel, in fase di sviluppo, ha a che fare con le chat bloccate, che si potranno trovare, all’interno della barra di ricerca, proprio tramite tale. Ciò, quanto scovato nella versione beta dell’app ...