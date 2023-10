Wanda Nara rompe il silenzio sulla malattia | la paura del figlio

(Di giovedì 12 ottobre 2023)è pronta a scendere in pista. Sabato 21 ottobre riparte Ballando con le stelle e la showgirl argentina è una dei vip pronti a sfidarsi a colpi di scarpette. Prima del grande debutto,ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi e ha rotto il. "Mentre io aspettavo gli esami, il mondo ha saputo prima di me e dei miei figli che sono malata", ha detto. Dopo tredici anni di corteggiamento, Milly Carlucci è riuscita a convincerea entrare a far parte del cast del programma del sabato sera di Rai 1. L'argentina, colpita da una leucemia, ha raccontato di poter comunque sostenere allenamenti e prove: "Posso sostenerli, sono qui anche per mandare un messaggio di ...

Così, moglie e agente di Mauro Icardi, in un'intervista a 'Oggi' dove risponde a chi sostiene che, da agente, avrebbe rovinato la carriera all'ex centravanti dell'Inter. 'Gli ingaggi di ...

Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - "Siamo diventati meno ingordi, io e Mauro. Quest'estate sarebbe potuto andare in un club che lo avrebbe pagato molto, molto di più, ma siamo rimasti a Istanbul, dove ci t ...Non è assolutamente il periodo più bello della vita per Wanda Nara. Non lo è da quando ha scoperto che non è in buone condizioni di salute e da quando, lo scorso luglio, il giornalista argentino Jorge ...