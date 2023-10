Wanda Nara al suo debutto a Ballando con Le Stelle | “Non ho mai giocato con la mia malattia”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca OnestiniMicol e Antonella: Pace e Like su Instagram, il Retroscena sul motivo delle liti nella casaMaria Esposito il nuovo fidanzato è Jey Lillo? Da un mese si vedono, dimenticato Antonio Orefice Manca poco alla nuova edizione dicon leè una delle concorrenti più attese del programma di Milly Carlucci. La conduttrice argentina ha voluto mettersi in gioco nonostante abbia alcuni problemi di salute emersi la scorsa estate. Inoltre, state molte le speculazioni a riguardo e, a pochi giorni dalsu Rai1, ha deciso di raccontare la suae mettere fine alle voci sul rapporto con il marito. Questo anche per proteggere i suoi bambini, rimasti colpiti dalle notizie circolate in rete. Scopriamo ...