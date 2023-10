Walter Veltroni torna dietro la macchina da presa | al cinema il film su Lucio Dalla

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) 'mericaruso. Il concerto perduto' nelle sale dal 20 al 22 novembre, con le riprese integrali del famoso concerto al Village Gate di New York del 1986 Un dorso nudo coperto di peli, quello di, che apre le braccia e ‘abbraccia’ virtualmente le luci di New York. E’ la locandina di ‘mericaruso. Il concerto perduto’, il nuovoevento diretto dae prodotto da Nexo Digital e Sony Music. A 80 anninascita di, in occasione del ritrovamento delle riprese integrali del suo famoso concerto al Village Gate di New York del 1986, la pellicola arriva ora alsolo il 20, 21 e 22 novembre. Dal 20 novembre in digitale e dall’1 dicembre in formato fisico, ...