Volley femminile | Novara liquida Casalmaggiore nel preliminare di Challenge Cup | Akimova scatenata

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023)ha sconfittoper 3-0 (25-21; 25-22; 25-16) nell’andata del turno di qualificazione dellaCup di, la terza competizione europea per importanza. Le piemontesi, che erano passate dalla Wevza Cup, sono riuscite ad avere la meglio nel derby italiano di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e si sono messe in situazione di vantaggio in vista dell’incontro di ritorno in programma tra sette giorni a Viadana. Le Zanzare sono state brave a rimontare dal 13-7 nel primo set e dal 18-12 nella seconda frazione, facendo leva su un tasso tecnico e agonistico più elevato. Per garantirsi la qualificazione al tabellone principale, le ragazze di coach Lorenzo Bernardi dovranno vincere almeno due set nella sfida di trasferta, mentre la formazione guidata da Marco Musso sarà ...