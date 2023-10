Vodafone Italia annuncia “innoVaction” | il nuovo programma di innovazione dedicato a startup | pmi e scaleup

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) MILANO – per lo sviluppo di progetti e soluzioni grazie alla connettività e alle nuove tecnologie. Cinque i partner di questa prima edizione: Ariston Group, AstraZeneca, Atac, Iveco Group e Pirelli parteciperanno alle fasi di selezione, sviluppo e validazione delle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Offerteper giugno 2020, le novità Offerta nei negoziper Nataleamplia la collaborazione con Google su servizi di messaggistica, dispositivi Pixel e servizi televisivi in Europacollega in banda ultralarga la prima struttura del Piano “Sanità connessa” del Pnrr: il Policlinico di Barie Amazon collaborano per estendere la portata dei servizi 4G/5G in Europa e Africa Il ...