Saranno messi a disposizione fino a 25 mila euro per tutti i finalisti per la realizzazione di un prototipo della nuova soluzione funzionante in tecnologiae fino a 300 mila, convertibili in ...

Vodafone cerca startup per finanziare progetti 'deeptech' Tiscali Notizie

Vodafone, una nuova area per verificare la copertura Fibra e 5G ... Hardware Upgrade

Vodafone Italia con 5 grandi gruppi con partner, Ariston, AstraZeneca, Atac, Iveco Group e Pirelli lancia un nuovo bando dedicato a finanziare startup e Pmi per lo sviluppo di progetti innovativi da r ...Arrivano ancora una serie di rimodulazioni nel campo della telefonia mobile. Nel corso di queste ultime settimane, molti operatori hanno aumentato i prezzi de ...