Vitor Roque | l'agente conferma | 'A gennaio al Barcellona'

Commenta per primo Il Barcellona ha un grande obiettivo per il mese di gennaio:(18 anni), attaccante dell'Athletico Paranaense che ha firmato per il club blaugrana per 30 milioni fissi più 31 in variabili, ma il cui arrivo è stato rinviato al mercato invernale. Il ...

Vitor Roque è pronto a trasferirsi al Barcellona nel prossimo mercato invernale. L'agente del giovane attaccante brasiliano dell'Atletico Paranaense ha dichiarato a radio RAC1: "Ora è fermo per ...Em entrevista à radio RAC 1, da Catalunha, o empresário de Vitor Roque, André Cury, confirmou um acerto com o Athletico-PR para que o atacante chegue ao Barcelona a partir de janeiro de 2024, ao invés ...