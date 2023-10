Vite al limite su Real Time | la storia di Randy Statum

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il giorno 27 giugno 2016 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 4 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di un uomo che contrariamente a molti altri non ha cominciato a mangiare per conforto, ma solo per compiacere suo padre che lo voleva fisicamente grosso per avere vantaggi nello sport. Ma alla fine non ha più saputo controllarsi.al, il protagonista, ha 35 anni, vive a Hull nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 297 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati molto buoni, ...