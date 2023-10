Vitali Spa vince il “Sustainability Award 2023”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Per l’efficace governance della sostenibilità, per l’attenzione verso il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, sia in azienda che lungo la catena di fornitura, per la gestione delle risorse umane e per l’impegno sul fronte ambientale, in particolare sul fronte della lotta al cambiamento climatico e della salvaguardia dei territori” èSpa – società leader nei settori real estate, riqualificazione, grandi infrastrutture, demolizioni e produzione di materiali – ad aggiudicarsi il(https://.it/terza-edizione/), promosso da KON Group S.p.A. ed Elite, come riconoscimento per l’eccellenza dell’innovazione ambientale e l’impegno per un futuro circolare. Perla sostenibilità è una parola chiave della mission ...