Visnadi | «Inter | si fa un errore! Ma cosa deve preparare Inzaghi?»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’ha ripreso a lavorare ad Appiano Gentile masi ritrova un gruppo di calciatori ridotto all’osso per via dei tantissimi Nazionali. Secondo Gianni, quando si giudica il lavoro del tecnico nerazzurro, si fa un errore in particolare. Di seguito il suovento a Sky Sport IMPERFEZIONI – L’di Simone, secondo Gianni, non ha una rosa così profonda e forte come viene narrato: «Credo che l’errore che si fa quando si giudica l’e soprattutto il lavoro di, sia quello di pensare che abbia questa rosa profonda, completa e più forte di tutte le altre. Adesso ha 10 giorni di lavoro e ad Appiano Gentile si ritrova con Sensi, Mkhitaryan e Cuadrado: mapuò ...