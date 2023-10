(Di giovedì 12 ottobre 2023) L'economia mondiale stando considerevolmente e la maggior parte deiemergenti e in via disono moltoai rischi globali. A lanciare l'allarme è il Governatore della ...

... costruire economie inclusive e resilienti e generaresostenibile". Peril terremoto in Marocco e le inondazioni in Libia "rinnovano l'attenzione sulla necessità di rafforzare la ...

Visco: la crescita globale rallenterà notevolmente nel 2023 e 2024 - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Visco: crescita globale frena, paesi in via di sviluppo vulnerabili Agenzia askanews

Marrakech, 12 ott. (askanews) - L'economia mondiale sta frenando considerevolmente e la maggior parte dei Paesi emergenti e in via di sviluppo ...costruire economie inclusive e resilienti e generare crescita sostenibile”. Per Visco il terremoto in Marocco e le inondazioni in Libia “rinnovano l’attenzione sulla necessità di rafforzare la ...