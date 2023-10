Violenza sulle donne | 250 studenti all’evento in Campidoglio

E lei ha risposto: 'Io non giustifico ladi Hamas, così come non giustifico ladi Israele, perché i bombardamenticase,scuole, sugli ospedali non sono diversi da quello ...

La castagna in festa è contro la violenza sulle donne: è questo il tema che caratterizzerà la festa ad Arcidosso ... IlGiunco.net

Conflavoro PMI di Varese scende in campo con la Fondazione Morandi contro la violenza sulle donne. varesenews.it

Sfrattare Lucha y Siesta significa ignorare l’apporto fondamentale che le realtà femministe indipendenti portano sul territorio ...La guerra in Medio Oriente sta tirando fuori il peggio dei social network. Un tifo quasi da stadio come se si stesse assistendo a un derby. Uno squallido derby ideologico che vede sugli spalti un po' ...