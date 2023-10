Violenza donne Roma – In campidoglio l’iniziativa con 350 alunni tra i 10 ed i 19 anni delle scuole della periferia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il contrasto alladi genere a partire dalle, coinvolgendo, insegnanti e famiglie è lo scopo dell’evento “Le ragazze ed i ragazzi di. La meglio gioventù, unita contro lasullee sui soggetti fragili” che si è svolto questa mattina nella salaProtomoteca in, promosso dall’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini. Duranteè stato presentato il progetto “Dai tu un nome alla”, organizzato dall’associazione Insieme a Marianna Onlus e rivolto alledi. Hanno partecipato all’evento le assessore capitoline alle Pari opportunità Monica Lucarelli, alla Scuola Claudia Pratelli e all’Ambiente Sabrina ...

Estratto dell'articolo di Massimo Coppero per www.lastampa.itSULLEL'ha stuprata mentre lei era in stato di semi - incoscienza, dopo averla picchiata brutalmente. Violenze ripetute anche nelle settimane successive. In un caso, mentre la donna era ...

