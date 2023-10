Violenta una bambina di 11 anni fingendosi un coetaneo sul web

Rapinain strada a Firenze per un uomo di 91 anni, Giampaolo Matteuzzi, oggi pensionato ma in gioventù campione di rilievo dell'atletica leggera.rapina cruenta tra i passanti, "ma nessuno mi ha ...

Adesca una bambina di 11 anni su Snapchat, la convince ad andare a casa sua e poi la violenta: condannato un … La Repubblica

Violenta lite dopo l'incidente e spunta anche un coltello: una persona denunciata quotidianodipuglia.it

Rapina violenta in strada a Firenze per un uomo di 91 anni, Giampaolo Matteuzzi, oggi pensionato ma in gioventù campione di rilievo dell'atletica leggera. Una rapina cruenta tra i passanti, "ma ...Una ventenne di Torino ha raccontato di essersi risvegliata su un divano a causa delle fitte che sentiva al basso ventre mentre il branco infieriva su di lei ...