Al valico di frontiera di Rosh Hanikra, tra Israele e Libano, anche a mezzogiorno in giro sembrano esserci solo caprette. Strade,e città sono deserti nel Nord di Israele, vivono nel timore di un assalto di Hezbollah simile a quello lanciato da Hamas nel Sud del Paese. Quando un missile anticarro proveniente dal Libano ...

Villaggi israeliani deserti al confine col Libano: viviamo nel terrore Agenzia askanews

Le immagini sono quelle che nessuno vorrebbe mai vedere, a nessuna latitudine, per nessun motivo. Corpicini a brandelli, imbrattati di sangue o carbonizzati, come se fossero pezzi di legno ...Da qui segue con angoscia e apprensione ciò che accade in Israele, dove vive tutta la sua famiglia. “Mio fratello - racconta - è stato richiamato nell’esercito ed è in servizio in un villaggio vicino ...