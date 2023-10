Vicinissima la One UI 6 0 su Samsung Galaxy S23 | indizio sui server

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023) IlS23 potrebbe essere davvero vicino all’aggiornamento One UI 6.0 nella sua versione stabile (sempre accompagnato al rilascio dell’ultima versione del sistema operativo Android 14. Uninconfutabile in questa direzione è stato appena intercettato suidi test del produttore ed è il caso di spiegare di che cosa si tratta. Tarun Vats è un informatore molto autorevole attivo su X (ex Twitter). Negli ultimi mesi, ci ha sempre fornito informazioni aggiornate sui progressi dello sviluppo del programma beta dell’interfaccia. Non è da meno neanche in questa prima parte di ottobre: proprio oggi 12 ottobre, il tipster comunica di aver scovato suidi test dila versione stabile dell’aggiornamento One UI 6.0. La build del pacchetto definitivo è ...