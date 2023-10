Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023)DEL 12 OTTOBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLAFIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, E A SUD DELLA CAPITALE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; RESTA INVARIATA INFINE LA SITUAZIONE SULLA A12 DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI RESTANO ...