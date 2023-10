Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023)DEL 12 OTTOBREORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN ICNDIENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PERSUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU 2 CORSIE, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; E IL TRAFFICO E’ INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA; IN CARREGGIATA OPPOSTA A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA, SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDOE VITINIA, E SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; CI ...