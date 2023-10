Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023)DEL 12 OTTOBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA FLAMINIA E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; SULLA STESSA APPIA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL BIVIO PER LA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI ALBANO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA, E SULLA COLOMBO TRA VIA DEL RISARO E VIA DI MALAFEDE; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL5, PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA TRA LE STAZIONI DI GROSSETO E ALBINIA, FINO AL 26 OTTOBRE ALCUNI TRENI INTERCITY E ...