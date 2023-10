Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023)DEL 12 OTTOBREORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, TRAFFICO INDICATO AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE ANCHE SULA-FIUMICINO PERMANGONO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA A12-TARQUINIA, PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE, SI RALLENTA NEI PRESSI DI VALCANNETO, NELLE DUE DIREZIONI INFINE, DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI LAVORI OGGI A GAETA FINO ALLE 19.00 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA MILANO, VIAE VIA SAN NILO DA GINA ...