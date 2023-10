Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023)DEL 12 OTTOBREORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMOSSO L’INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA LA CIRCONE È SCORREVOLE DAL BIVIO PER FORMELLO A VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONEIN VIA PALOMBARESE ANCORA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SIAMO TRA VIA MARCO SIMONE E LA ROTATORIA PER LA NOMENTANA BIS, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE INCIDENTE RISOLTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CIRCONE REGOLARE SULLA COMPLANARE IN DIREZIONE TANGENZIALE EST ANCORA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA-FIUMICINO DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA CRISTOFORO COLOMBO, VERSO L’EUR CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ...