Via libera dall’Agcom | Spid o carta di identità elettronica per attivare una nuova Sim o cambiare operatore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Via: sarà possibile usare l’digitale perunaSim, anche trasferendo il proprio numero, o pertelefonico. Nell’ultima riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti, quella del 27 settembre, l’Autorità garante delle comunicazioni ha infatti aperto all’uso del Sistema pubblico didigitale (), dellad’(Cie) e dellanazionale dei servizi (Cns) per tutte queste procedure. Una novità annunciata però solo questa settimana e molto richiesta dagli operatori telefonici, secondo quanto riferitoa Repubblica. L’effetto sarà infatti ...